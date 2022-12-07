Окупанти обстріляли точку видавання гумдопомоги на Донеччині – є поранені

У середу, 7 листопада, російські загарбники обстріляли точку видавання гуманітарної допомоги в Ямполі на Донеччині, внаслідок чого поранення отримали щонайменше троє людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше трьох жителів Ямполя поранили сьогодні рашистські окупанти, обстрілявши центральну площу селища. Саме в той час на тому місці люди отримували гуманітарну допомогу", -розповів він.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено адміністративну будівлю та щонайменше сім житлових будинків.

"Росіяни вкотре показали свою сутність, атакувавши цивільне населення – без будь-якої військової потреби. Вони вкотре підтвердили, що їхня армія – натовп вбивць і терористів. І вони обов'язково будуть покарані", - наголосив Кириленко.

Злочини окупантів проти мирного населення України

Окупанти 6 грудня обстріляли одну з громад Сумської області, де вщент зруйнували сільську амбулаторію.

Того ж дня російські загарбники знову масовано обстріляли Херсон, внаслідок атаки загинула людина.

У середу, 7 грудня, росіяни своїми обстрілами розбомбили Будинок культури й ліцей на Харківщині – 67-річна жінка отримала осколкові поранення.

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