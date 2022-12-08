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Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва, поранені та багато руйнувань (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
599
Час на прочитання
1 хв
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Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©

Місцева влада закликала жителів Донеччини евакуюватися.

Російські війська обстріляли Торецьк на Донеччині 8 грудня, внаслідок чого загинула людина, ще двоє – зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"1 людина загинула, 2 - поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", – йдеться в заяві.

Кириленко зауважив, що ворожі війська вкотре цинічно обстрілюють цивільних. Тож кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку.

"Прошу всіх: евакуюйтеся вчасно!" – закликав очільник області.

Нагадаємо, російські окупанти 7 грудня завдали удару по центру Курахового на Донеччині, вбивши 10 та поранивши ще багато людей.

Того ж дня ворожі сили обстріляли точку видавання гуманітарної допомоги в Ямполі на Донеччині. Щонайменше троє людей отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
599
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