Окупанти обстріляли Торецьк: є жертва, поранені та багато руйнувань (фото)

Російські війська обстріляли Торецьк на Донеччині 8 грудня, внаслідок чого загинула людина, ще двоє – зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"1 людина загинула, 2 - поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", – йдеться в заяві.

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Кириленко зауважив, що ворожі війська вкотре цинічно обстрілюють цивільних. Тож кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку.

"Прошу всіх: евакуюйтеся вчасно!" – закликав очільник області.

Нагадаємо, російські окупанти 7 грудня завдали удару по центру Курахового на Донеччині, вбивши 10 та поранивши ще багато людей.

Того ж дня ворожі сили обстріляли точку видавання гуманітарної допомоги в Ямполі на Донеччині. Щонайменше троє людей отримали поранення.

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