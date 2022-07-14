Окупанти обстріляли у Словʼянську завод з виробництва керамограніту – ОВА

Російські окупаційні війська вкотре вдарили по Словʼянську. В результаті обстрілів постраждав завод з виробництва керамограніту.

У Слов’янську від обстрілу російських окупантів постраждав завод Zeus Ceramica, що виробляє плитку.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

"Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл – на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна", – йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі. Їхньою продукцією користуються найбільші торговельні країни, її купують у Євросоюзі, США та Канаді.

"Руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону. Росіяни нищать наш промисловий потенціал. Але за все самі ж і заплатять", - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, що російські війська протягом 13 липня обстріляли чотири громади Сумської області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає.