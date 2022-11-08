Окупанти обстріляли Україну ракетами, а ЗСУ знищили 4 пункти управління РФ: Генштаб - про ситуацію на фронті

Російські окупанти намагаються утримати захоплені позиції та атакують на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також росіяни обстрілювали позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку.

Про це 8 листопада йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області;

На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області;

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, Куп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області;

На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області;

На Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області;

На Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Темирівка, Успенівка, Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області.

Опір російським окупантам

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Війна в Україні

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Загарбники почали наступ з півночі, півдня та сходу. Росіяни планували захопити Київ та встановити у нашій столиці маріонетковий режим.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, на яких напрямках російські окупанти зазнають найбільших втрат. Бахмут, Авдіївка, Вугледар - це ті напрямки, де ворог несе величезні втрати. Це епіцентр російської війни зараз, там ідуть найжорстокіші, найкривавіші бої.

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