Окупанти обстріляли вночі Миколаївську область: поранено 44 мешканці

Крім того, є загиблі.

У ніч проти 23 березня російські окупанти обстрілювали Миколаївську область та обласний центр: протягом ночі в регіоні поранено 44 мешканці.

Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Окупанти сьогодні вночі знову цинічно обстріляли цивільну інфраструктуру і житлові квартали Миколаєва. Нажаль, є загиблі. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться у повідомленні чиновниці.

За її словами, усі постраждалі доправлені до медичних закладів, де отримують необхідну допомогу. Станом на ранок 23 березня в миколаївських лікарнях перебуває 311 людей, що постраждали від атак окупантів в Миколаївській області.

Як повідомляв очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, вночі у Миколаєві, окрім техобстрілів, російські війська здійснили ще один обстріл, внаслідок якого загинуло двоє цивільних. Він також додав, що наразі в області зареєстровано вісім батальйонів територіальної оборони.

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