Окупанти обстріляли з артилерії Богодухівську громаду на Харківщині: одна людина загинула

Окупанти обстріляли з артилерії Богодухівську громаду на Харківщині: одна людина загинула

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей.

1 травня 2022 року близько 11:30 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Богодухівської територіальної громади на Харківщині.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, харківські працівники соціального центру під обстрілами вивозили дітей без батьків на безпечнішу територію.

Читайте також: