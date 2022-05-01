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Окупанти обстріляли з артилерії Богодухівську громаду на Харківщині: одна людина загинула

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Окупанти обстріляли з артилерії Богодухівську громаду на Харківщині: одна людина загинула

Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей.

1 травня 2022 року близько 11:30 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Богодухівської територіальної громади на Харківщині.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, харківські працівники соціального центру під обстрілами вивозили дітей без батьків на безпечнішу територію.

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