Окупанти обстріляли з артилерії будинки мирних мешканців у селищі Охтирського району

Також в Охтирці авіабомбою зруйнований газопровід.

Окупанти обстріляли з артилерії будинки мирних мешканців у Великій Писарівці Охтирського району.

Про це 14 березня повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Вечір та ніч 13 березня у Великій Писарівці, Охтирський район. Руські фашисти обстріляли приватні будинки мирних мешканців з артилерії. Загиблих, на щастя, немає", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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