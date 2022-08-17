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Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Сумщині: 17 "прильотів"

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© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

У середу, 17 серпня, російські війська обстріляли село в Есманській громаді Сумської області.

Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії. Зафіксовано 17 "прильотів". Росіяни били по мирним людям і цивільних об'єктах.

Про це повідомив голова Суської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, у приватному секторі пошкоджені вікна і паркани. У людських будинках уламками попробивало стіни снарядів. Крім того, зафіксовано руйнування у приміщеннях школи та будинку культури. Пошкоджено лінію електропередач. 

За словами керівника області, інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, в армії країни-агресорки Росії не зменшуються інтереси щодо півдня України. Зокрема, у ніч проти 17 серпня лунали повітряні тривоги, а також були влучання у кількох регіонах. Росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300, Одещину - Х-22.

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