Окупанти обстріляли з "Градів" і "Смерчів" 13 населених пунктів на Донеччині (фото)

Під масованим вогнем військ держави-терористки опинилися 13 населених пунктів. Руйнуванню піддався житловий сектор. Внаслдок ворожих атак пошкоджено будинки. Крім того, є постраждалі.

Про це повідомили у Національній поліції.

Росіяни завдали ударів з артилерії, мінометів, авіації - ракетами "НУРС", зенітного ракетного комплексу "С-300", реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч".

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах:с. Отрадне, м. Авдіївка, с.Ласточкине, смт Північне, м. Соледар, смт Курдюмівка, м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Торецьк, с. Новомихайлівка, м. Сіверськ, м. Костянтинівка, с. Опитне. Руйнувань зазнали 52 цивільні об’єкти: 38 приватних будинків, дитячі центри, магазини, інфраструктура.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Як повідомлялося, зранку 22 липня стало відомо про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі.

Читайте також: