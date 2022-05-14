Окупанти обстріляли з мінометів Сумську область з території Росії

Окупанти обстріляли з мінометів Сумську область з території Росії

Російські війська ввечері 14 травня обстріляли з мінометів Великописарівську громаду Сумської області. На щастя, жертв немає.

При цьому обстріл окупанти влаштували з території Росії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина. Сьогодні ввечері з території росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області некерованими авіаційними ракетами.

У Генштабі ЗСУ того ж дня повідомляли, що загарбники гатили по цивільних об'єктах Сумської області.

Ексклюзив ТСН: Українська армія бере трофеї у звільнених селах на Харківщині

Читайте також: