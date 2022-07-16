Окупанти обстріляли з мінометів та ракет кілька громад у Сумській області

Протягоми минулої доби та зранку 16 липня окупанти держави-терористки обстріляли кілька громад в області.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Вчора, 15 липня, о 22 вечора росіяни зі ствольної артилерії били по Новослобідській громаді. Зафіксовано шість "прильотів".

У суботу, 16 липня, від 06:00 по Зноб-Новгородській громаді росіяни завдали 12 ударів з міномету.

Майже від 08:00 були прильоти із ствольної артилерії по Білопільській громаді. Відомо про щонайменше 12 ударів.



Гатиди загарбники і по Есманьській громаді. О 08.30 почався мінометний обстріл. Також ворог випустив чотири ракети з літака. Є суттєві руйнування у громаді, наголосив голова Сумщини.

Як повідомлялося, російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня. Ракета російських окупантів влучила в склад. Вгаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.

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