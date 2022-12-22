Окупанти обстріляли з РСЗВ Часів Яр: загинула одна людина, ще двоє поранені

Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту.

Російські загарбники обстріляли Часів Яр у Донецькій області з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Часів Яр, Донеччина. Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула одна людина, ще дві – поранені", - зазначив він.

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Також, за словами Тимошенка, пошкоджено багатоквартирні будинки.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що за допомогою терору й шантажу Кремль не "виторгує" переговори. Росіянам не вдасться українців ні залякати, ні занурити в темряву і холод.

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