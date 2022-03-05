Окупанти обстріляли з великокаліберної артилерії житлові будинки на Сумщині: розпочато розслідування

Окупанти обстріляли з великокаліберної артилерії житлові будинки на Сумщині: розпочато розслідування

Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будинків.

Російська армія обстріляла з великокаліберної артилерії цивільну інфраструктуру в Сумській області.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Охтирська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни в області.

За даними слідства, 5 березня о 10:30 військовослужбовці РФ з великокаліберної артилерії обстріляли житлові будинки в смт Велика Писарівка.

Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, пошкоджено чотири приватних будинки. Потерпіла одна цивільна особа.