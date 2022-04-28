Окупанти обстріляли з вертольотів Харківську область: поранено дітей

Російські окупанти з вертольотів обстріляли Золочівську громаду на Харківщині.

Внаслідок цього двоє дітей отримали поранення, а кілька приватних будинків та підприємств - зруйновано.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки", — каже очільник громади Віктор Коваленко.

Після цього окупанти почали обстрілювати сусідню Олександрівку, внаслідок чого до лікарні потрапили двої дітей.

"Залетіли туди (до Олександрівки - ред.) два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей — школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у Борівській громаді Харківської області російські окупанти повністю зруйнували дві школи. Також інші освітні заклади росіяни частково пошкодили та розграбували.

У Харківській області ворог завдав ударів по Чугуєву та Золочеву, запеклі бої тривають на Ізюмщині

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