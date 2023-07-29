Окупанти обстріляли Запоріжжя: загинуло двоє людей (фото)

Окрім двох загиблих ще одна жінка отримала поранення.

Російські загарбники завдали чергового удару по Запоріжжю, в результаті чого загинули чоловік та жінка.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він повідомив, що окрім двох загиблих ще одна жінка отримала поранення.

"Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей", - написав Куртєв.

Він заявив, що в результаті обстрілу вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

"На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби", - додав Куртєв.

Загарбники обстріляли Запоріжжя / Фото: /t.me/suspilnezaporizhzhya

Загарбники обстріляли Запоріжжя

Загарбники обстріляли Запоріжжя

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих.

Крім того, ми раніше інформували, що унаслідок ворожого обстрілу Сумщини знищена ферма, загинуло понад півсотні тварин.

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