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Окупанти обстріляли Запоріжжя: загинуло двоє людей (фото)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти обстріляли Запоріжжя: загинуло двоє людей (фото)

Загарбники обстріляли Запоріжжя

Окрім двох загиблих ще одна жінка отримала поранення.

Російські загарбники завдали чергового удару по Запоріжжю, в результаті чого загинули чоловік та жінка.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він повідомив, що окрім двох загиблих ще одна жінка отримала поранення.

"Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей", - написав Куртєв.

Він заявив, що в результаті обстрілу вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

"На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби", - додав Куртєв.

Загарбники обстріляли Запоріжжя / © /t.me/suspilnezaporizhzhya
Загарбники обстріляли Запоріжжя / Фото: /t.me/suspilnezaporizhzhya
Загарбники обстріляли Запоріжжя / ©
Загарбники обстріляли Запоріжжя
Загарбники обстріляли Запоріжжя / ©
Загарбники обстріляли Запоріжжя

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих.

Крім того, ми раніше інформували, що унаслідок ворожого обстрілу Сумщини знищена ферма, загинуло понад півсотні тварин.

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Дата публікації
Перегляди
1085
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