Окупанти обстріляли Запорізьку область, є "прильоти": в ОВА розповіли перші подробиці атаки (відео)

Російські окупаційні війська ракетами атакували одне з сіл Запорізького району. Там зафіксовано кілька "прильотів".

Про це зранку 4 грудня розповів Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

За його даними, на території приватної забудови вибито шибки, пошкоджено крівлі житлових будинків, лінії електромереж. На щастя, минулося без жертв.

Старух додав, що пожежу ліквідували рятувальники.

"Ворог продовжує ракетні атаки на наші мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне з сіл Запорізького району. В результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки, пошкодженні крівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж. Пожежу ліквідували наші рятувальники. На щастя, усі люди залишились живі та неушкоджені", - йдеться в його повідомленні.

До слова, пізно ввечері 3 грудня у Запоріжжі під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня окупанти обстрілювали Нікопольщину. Загалом росіяни атакували чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську. Окупанти 10 разів обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села.

Як повідомлялося, у Запоріжжі чоловікові стало зле біля "Пункту незламності". Він прийшов туди погрітися та зарядити ґаджет і впав на землю. Чоловік не міг говорити та ворушитися, а згодом знепритомнів. Рятувальники поклали чоловіка на ліжко у наметі, викликали медиків, а поки не прибула швидка, надавали першу допомогу.

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