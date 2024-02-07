Окупанти обстріляли Запорізьку область – є жертва та руйнування (фото)

Окупаційні війська Росії гатили по 19 містах та селах Запорізької області – зафіксовано 179 ударів. Внаслідок артилерійського удару по Степногірську на власному подвір'ї загинула 69-річна місцева жителька.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Так, 128 артударів припало по території Оріхова, Новоданилівки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.

Наслідки атаки РФ по Запорізькій області/ Фото: Запорізька ОВА

Окупанти здійснили авіаційний удар по Новодарівці, 55 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Чарівному, Новодарівці, Червоному, Новоандріївці, П'ятихатках, а також обстріляли з РСЗВ Роботине, Малу Токмачку та Новоданилівку.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині є руйнування на території комунального підприємства.

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