Окупанти обстріляли Запорізьку область: є жертви та поранені (фото)

Російські загарбники знову обстріляли Запоріжжя.
Минулої доби, 27 жовтня, військовослужбовці РФ обстріляли Пологівський та Василівський райони на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Одна людина загинула, двоє поранені.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Пологівського та Василівського районів.
Внаслідок обстрілу постраждало подружжя з Кам’янського. Жінку доставлено до лікарні, чоловік загинув від осколкових поранень.
За фактами воєнних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".
Зауважимо, від 7 до 18 жовтня Росія завдала близько 190 масованих ударів по Україні: обстріляли 16 областей та Київ.
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