Окупанти обстріляли Запорізьку область: загорілись пшеничні поля, вогонь перекинувся на Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілів з боку російських військ 7 липня у Запорізькій області загорілись поля. Вогонь перекинувся на сусідню Дніпропетровську область.
Знищено близько 20 га пшениці.
Про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у Мережі.
"Ворог бив по Запорізькій області, внаслідок чого там зайнялися поля. Вогонь перекинувся і на землі нашої Великомихайлівської громади, що у Синельниківському районі. Знищено близько 20 га пшениці, пожежа самоліквідувалась", – йдеться у дописі Лукашука.
Водночас мер Апостолова Андрій Оса повідомив, що загарбники підпалюють поля, аби утримати свої позиції та завадити просуванню ЗСУ.
"Внаслідок обстрілу на прикордонних територіях громади були займання у полях. Горіла стерня. Таким чином ворог намагається утримати свої позиції та не допустити просування вперед ЗСУ", – написав Оса у Мережі.
Нагадаємо, Росія посилює свої війська на Запорізькому напрямку і в Міноборони попередили про ймовірний наступ окупантів.
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