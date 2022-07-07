Окупанти обстріляли Запорізьку область: загорілись пшеничні поля, вогонь перекинувся на Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілів з боку російських військ 7 липня у Запорізькій області загорілись поля. Вогонь перекинувся на сусідню Дніпропетровську область.

Знищено близько 20 га пшениці.

Про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у Мережі.

"Ворог бив по Запорізькій області, внаслідок чого там зайнялися поля. Вогонь перекинувся і на землі нашої Великомихайлівської громади, що у Синельниківському районі. Знищено близько 20 га пшениці, пожежа самоліквідувалась", – йдеться у дописі Лукашука.

Водночас мер Апостолова Андрій Оса повідомив, що загарбники підпалюють поля, аби утримати свої позиції та завадити просуванню ЗСУ.

"Внаслідок обстрілу на прикордонних територіях громади були займання у полях. Горіла стерня. Таким чином ворог намагається утримати свої позиції та не допустити просування вперед ЗСУ", – написав Оса у Мережі.

Нагадаємо, Росія посилює свої війська на Запорізькому напрямку і в Міноборони попередили про ймовірний наступ окупантів.

Мінні жнива, які увійдуть в історію: Євген Ситниченко в ТСН

Читайте також: