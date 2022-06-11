Окупанти обстріляли завод "Азот", витекли десятки тонн мастила і спалахнула масштабна пожежа

У Сєвєродонецьку 11 червня російські війська обстріляли завод "Азот", внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. З радіаторів витекли десятки тон мастила.

Водночас окупанти не полишають спроб прорвати фронт у районі Попасної, тривають бої у Тошківці.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, годинами, важким калібром. Там мастило витекло з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа", – повідомив Гайдай.

Він також розповів, що через спеку обміліла річка Сіверський Донець, тож російські війська можуть спробувати переправитися через водойму і створити новий плацдарм у Білогорівці.

"Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, нема дощів, і рівень води в річці впав достатньо серйозно, ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці. Тобто метри на три або навіть трохи більше "опустилася" річка", ­– розповів голова Луганської області.

Нагадаймо, раніше Гайдай спростував фейк російських пропагандистів про те, що нібито на заводі "Азот" заблоковані українські військові.

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