Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську: є загиблі, велика кількість поранених

Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську: є загиблі, велика кількість поранених

Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених.

Окупанти 6 березня обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську.

Як повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко, за попередніми даними загинуло щонайменше 2 людини, багато поранених.

"Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15", - написав він у Facebook.

Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують.

Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора над Краматорськом наші сили ППО, додав Кириленко.