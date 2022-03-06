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Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську: є загиблі, велика кількість поранених

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Окупанти обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську: є загиблі, велика кількість поранених

Павло Кириленко/Facebook

Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених.

Окупанти 6 березня обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську.

Як повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко, за попередніми даними загинуло щонайменше 2 людини, багато поранених.

"Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15", - написав він у Facebook.

Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують.

Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора над Краматорськом наші сили ППО, додав Кириленко.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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