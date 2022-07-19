Окупанти обстріляли житлові будинки та медустанову, є жертва - Синєгубов про атаки росіян на Харківщині

Зранку 19 липня російські окупанти вчергове обстріляли село Мосьпанове. Уночі під удар потрапила ще низка населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу села Мосьпанове двоє людей отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ. Також через ранкові обстріли Циркунів поранено жінку.

Також читайте Знову неспокійний ранок: російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську

Уночі росіяни обстріляли с. Коробочкине, після 4 години ранку окупанти завдали ракетного удару по с. Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.

У Харківському районі внаслідок обстрілів сталася сильна пожежа в медичному закладі. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі повертатися з місця пожежі, загасити вдалося лише з третьої спроби.

Загалом протягом доби з пораненнями госпіталізували 5 мирних мешканців. У Харківському районі – 2 особи, Чугуївський район – 3 особи. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківському районі загинув.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди, але ця спроба повністю провалилася. Окупанти відступили з втратами. У районі Ізюма ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони біля Великої Комишувахи, Чепіля, Дібровного та Новомиколаївки. Окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили. Наші захисники надійно тримають свої позиції та щодня нищать ворога. Віримо в ЗСУ! Слава Україні", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що окупанти з мінометів знову обстріляли Сумську область, поранено одну людину.

Читайте також: