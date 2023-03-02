Окупанти обстріляли житловий будинок у Запоріжжі

Під час масштабної повітряної тривоги в ніч проти 2 березня в Запоріжжі пролунав вибух.
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок", - зазначив він.
Детальна інформація наразі уточнюється.
Запорізькі телеграм-канали опублікували перші кадри з місця "прильоту".
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Україні масштабну повітряну тривогу оголошували декілька разів.
Раніше ми повідомляли, що ввечері 1 березня пролунали вибухи на Сумщині. Пізніше стало відомо, що загарбники пошкодили лінію електропередач, мешканців регіону попередили про ймовірні перебої зі світлом.
Читайте також: