Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли житловий будинок у Запоріжжі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
886
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли житловий будинок у Запоріжжі

Фото: ТСН.ua

Під час масштабної повітряної тривоги в ніч проти 2 березня в Запоріжжі пролунав вибух.

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок. 

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок", - зазначив він. 

Детальна інформація наразі уточнюється.

Запорізькі телеграм-канали опублікували перші кадри з місця "прильоту". 

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Україні масштабну повітряну тривогу оголошували декілька разів.

Раніше ми повідомляли, що ввечері 1 березня пролунали вибухи на Сумщині. Пізніше стало відомо, що загарбники пошкодили лінію електропередач, мешканців регіону попередили про ймовірні перебої зі світлом.  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
886
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація