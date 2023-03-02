Окупанти обстріляли житловий будинок у Запоріжжі

Під час масштабної повітряної тривоги в ніч проти 2 березня в Запоріжжі пролунав вибух.

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок", - зазначив він.

Детальна інформація наразі уточнюється.

Запорізькі телеграм-канали опублікували перші кадри з місця "прильоту".

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Україні масштабну повітряну тривогу оголошували декілька разів.

Раніше ми повідомляли, що ввечері 1 березня пролунали вибухи на Сумщині. Пізніше стало відомо, що загарбники пошкодили лінію електропередач, мешканців регіону попередили про ймовірні перебої зі світлом.