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Окупанти обстріляли житловий квартал Бахмута: загинули мирні жителі, серед них — дві жінки

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Окупанти обстріляли житловий квартал Бахмута: загинули мирні жителі, серед них — дві жінки

Фото: commons.wikimedia.org

Внаслідок обстрілу з артилерії та “Градів” загинуло 5 цивільних осіб, ще 9 — отримали поранення.

У четвер, 16 грудня, російські окупанти обстріляли житловий квартал міста Бахмута Донецької області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”. Внаслідок обстрілу багато загиблих та поранених.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області. 

“Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок віком від 32 до 66 років. Крім того, дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання снарядів у місті також пошкоджено багато житлових будинків. Окупанти не припиняють обстрілювати місто.

Прокуратура проводить досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, російські окупанти намагаються оточити Бахмут Донецької області з півночі і з півдня, бої відбуваються у передмісті, українські військові відловлюють численні ворожі ДРГ.

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Дата публікації
Перегляди
594
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