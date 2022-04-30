Окупанти обстріляли житловий квартал Добропілля: поранено сім людей, у тому числі троє дітей (фото)

Пошкоджено щонайменше шість будинків та одне нежитлове приміщення.
Окупанти обстріляли житловий квартал Добропілля у Донецькій області.
В результаті чого поранено сім людей, у тому числі троє дітей.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"Росіяни продовжують бити по мирних мешканцях Донеччини та цивільній інфраструктурі... Сьогодні під ударом житловий квартал Добропілля — поранено семеро людей, у тому числі три дитини, пошкоджено щонайменше шість будинків та одне нежитлове приміщення. Росіяни намагаються завдати нам якнайбільшої шкоди, але за кожен злочин доведеться відповідати", - написав він.
Нагадаємо, на сьогодні майже всі будівлі на розгалуженому сталеливарному заводі "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські військові, зруйновані. Про це свідчать нові супутникові знімки від Maxar Technologies. У дахах "Азовсталі" є великі діри – ознака військового удару. Частина дахів заводу повністю обвалена, а деякі будівлі перетворилися на руїни.
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