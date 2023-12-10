Окупанти обстріляли житлову забудову у Херсоні – наслідки удару

Російські загарбники вдень знову атакували Херсон.
Окупаційна армія Росії вдень 10 грудня вдарила по Херсону. Внаслідок атаки було влучання у житлову забудову, поранення отримав чоловік.
Про це повідомила Херсонська ОДА.
"Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Під час удару чоловік перебував у приміщенні.
Нагадаємо, на півдні окупанти підтягують резерви та укріплюють позиції.
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