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Окупанти обстріляли житлову забудову у Херсоні – наслідки удару

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти обстріляли житлову забудову у Херсоні – наслідки удару

Наслідки обстрілу у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські загарбники вдень знову атакували Херсон.

Окупаційна армія Росії вдень 10 грудня вдарила по Херсону. Внаслідок атаки було влучання у житлову забудову, поранення отримав чоловік.   

Про це повідомила Херсонська ОДА.

"Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Під час удару чоловік перебував у приміщенні. 

Нагадаємо, на півдні окупанти підтягують резерви та укріплюють позиції.

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Перегляди
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