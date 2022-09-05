Окупанти обстріляли Золочів, загинули двоє людей - Харківська ОВА

Ворог не припиняє атакувати Харків та область.

Російські окупанти 5 вересня вдень обстріляли Золочів, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Харківської ОВА.

"Сьогодні вдень окупанти знову здійснили артилерійський обстріл Золочева. Серед цивільного населення є жертви: загинули 39-річний та 52-річний чоловіки", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за минулу добу загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Харкову постраждали три людини.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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