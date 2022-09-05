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Окупанти обстріляли Золочів, загинули двоє людей - Харківська ОВА

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Окупанти обстріляли Золочів, загинули двоє людей - Харківська ОВА

Фото: Донецька ОДА

Ворог не припиняє атакувати Харків та область.

Російські окупанти 5 вересня вдень обстріляли Золочів, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Харківської ОВА.

"Сьогодні вдень окупанти знову здійснили артилерійський обстріл Золочева. Серед цивільного населення є жертви: загинули 39-річний та 52-річний чоловіки", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за минулу добу загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Харкову постраждали три людини.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 194-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2041
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