Окупанти обстрілювали Донецьку область з авіації та "Градів": двоє дітей загинули, троє травмовані

Окупанти обстрілювали Донецьку область з авіації та "Градів": двоє дітей загинули, троє травмовані

Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 21 цивільний об’єкт.

Пртягом минулої доби, 24 березня, армія Російської Федерації обстріляла вісім населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції.

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Упродовж минулої доби найгарячішими точками регіону стали Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, Новомихайлівка, Долина, Пришиб.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню "Град", а також артилерійської зброї. Зазначається, що внаслідок обстрілів окупантів країни-агресорки Росії двоє дітей загинули, троє травмовані.

Внаслідок ударів російської армії пошкоджено щонайменше 21 цивільний об’єкт, серед яких житлові будинки та електромережа. Крім того, у ніч поти 25 березня "Градами" окупантів пошкоджено три вулиці в Авдіївці, де сталися масові пожежі.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтями "порушення законів і звичаїв війни" та "посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".

Як повідомлялося, російські окупанти від початку війни в Україні вбили 135 дітей. Втім, ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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