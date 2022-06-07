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Окупанти обстрілювали населені пункти на Волинському та Поліському напрямках - Генштаб

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Окупанти обстрілювали населені пункти на Волинському та Поліському напрямках - Генштаб

Фото: uk.wikipedia

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

Окупанти продовжують обстрілювати об’єкти військової та цивільної інфраструктури Чернігівської та Сумської областей. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

Станом на 18:00 7 червня, противник не проводив активних бойових дій на Сіверському напрямку. Але протягом дня окупанти обстрілювали населені пункти Сеньківка Чернігівської області, Сопич, Константинівку, Старі Вирки та Велику Писарівку Сумської області.

На Харківському напрямку російські воєнні намагаються утримати зайняті рубежі, продовжують ракетні обстріли наших військ, а також мінують місцевість.

Нагадаэмо, що Болгарія не постачатиме зброю Україні.

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