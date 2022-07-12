Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та відступили після бою: Генштаб про ситуацію на Донбасі

Загарбники намагались просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка, проте відступили після того, як отримали відсіч від захисників України.

Про це 12 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Так, на Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв наші позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

"На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки. Під час спроби просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, розвідники розгромили таємну катівню окупантів на Херсонщині та врятували людей.

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