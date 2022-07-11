Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та втекли після штурму біля Мар'їнки: Генштаб про ситуацію на Донбасі

Також загарбники намагалися піти у наступ біля Мар'їнки, проте отримали гідну відсіч та змушені були тікати.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 11 липня.

"На Краматорському напрямку активних дій підрозділи противника не вели. Обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного. На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки", - йдеться у повідомленні.

Також на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб’янки та Кам’янське.

"Авіаударів завдано поблизу Шевченкового та Золотої Ниви. Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар’їнки", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, нацгвардійці показали кадри жорстоких боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне.

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