Окупанти обстрілювали з ракет і артилерії прикордоння Харківщини: як минула доба

Атак по обласному центру не зафіксовано.

Протягом минулої доби, 25 листопада, російська армія завдавала ракетних та артилерійських ударів по прикордонних районах Харківської області. По Харкову атак не було.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вчора, 25 листопада, близько 17:00 росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву. Внаслідок ворожого удару пошкоджно нежитлові приміщення. Минулося без постраждалих.

Після півночі окупаційні війська атакували Куп’янськ. Внаслідок ударів виникли пожежі шести гаражів. Постраждалих також немає. Втім, зранку 26 листопада ворог завдав артилерійських ударів по Куп’янську. За попередньою інфрмацією, є один постраждалий.

Синєгубов повідомив, що піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів. "Процес розмінування на Харківщині триває, мінна небезпека в області залишається високою", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, армія Російської Федерації у ніч проти 26 листопада обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Марганець, Нікополь та навколишні села. Протягом ночі прилетіло майже 60 російських снарядів.

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