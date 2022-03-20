Окупанти обстрілюють Чернігів та Ніжин, до деяких громад неможливо доставити їжу та ліки

Російська армія зазнає втрат.
Російські окупанти продовжують обстрілювати міста Ніжин та Чернігів. До деяких громад в області неможливо доставити гуманітарну допомогу.
Про це 20 березня повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
За його словами, російська армія втрачає багато ресурсів, як в техніці, так і в людях. Збройні сили України наносять нищівні удари, тому окупанти розстрілюють цивільну інфраструктуру.
"Сьогодні багато роботи в комунальників та енергетиків. Всі працюють та намагаються відновити по всіх громадах знищену інфраструктуру", - сказав Чаус.
Там де це можливо, продовжують доставляти ліки та продукти харчування. Приїжджає гуманітарна допомога до багатьох громад.
"Ситуація незмінна - є громади, до яких сьогодні доїхати не можемо. І ми не знаємо, що там відбувається. Там ворог і доступу туди немає", - додав голова ОДА.
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