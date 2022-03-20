Окупанти обстрілюють Чернігів та Ніжин, до деяких громад неможливо доставити їжу та ліки

Окупанти обстрілюють Чернігів та Ніжин, до деяких громад неможливо доставити їжу та ліки

Російська армія зазнає втрат.

Російські окупанти продовжують обстрілювати міста Ніжин та Чернігів. До деяких громад в області неможливо доставити гуманітарну допомогу.

Про це 20 березня повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, російська армія втрачає багато ресурсів, як в техніці, так і в людях. Збройні сили України наносять нищівні удари, тому окупанти розстрілюють цивільну інфраструктуру.

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"Сьогодні багато роботи в комунальників та енергетиків. Всі працюють та намагаються відновити по всіх громадах знищену інфраструктуру", - сказав Чаус.

Там де це можливо, продовжують доставляти ліки та продукти харчування. Приїжджає гуманітарна допомога до багатьох громад.

"Ситуація незмінна - є громади, до яких сьогодні доїхати не можемо. І ми не знаємо, що там відбувається. Там ворог і доступу туди немає", - додав голова ОДА.

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