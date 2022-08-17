Окупанти обстрілюють Донеччину від Курахового до Торецька: в ОВА показали фото ворожих атак

Протягом доби росіяни обстрілювали прифронтові громади на Донеччині від Курахового до Торецька.

На Донецькому напрямку під вогнем Авдіївська, Очеретинська та Кураховська громади. Крім того, армія агресорки Росії била по містах у відносному тилу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В Авдіївці вночі зафіксували поодинокі "прильоти" у старе місто, а під ранок - у центр та в район АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем залишаються Піски та Невельське.

Росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та в будинок у Курахівці. У селищі під завалами опинився чоловік. Наразі на місці інциденту триває рятувальна операція.

Ввечері 16 липня з артилерії обстріляли Торецьк. Окупанти влучили у приватний будинок та поранили цілу сім'ю з трьох людей. Зокрема, травмувалася 6-річна дитина.

У ніч проти 17 серпня росіяни завдали удару по Новодмитрівці. У селищі пошкодили ліцей та вісім приватних будинків. На ранок обстрілу зазнала Дружківка. Там зруйновано близько десяти приватних будинків.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області. Лише протягом минулої доби, 16 серпня, росіяни вбили двох мешканців регіону. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула в Авдіївці, а одна - у Зайцевому.

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