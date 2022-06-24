Окупанти обстрілюють Донеччину: є загиблі, пошкоджено будинки і господарські будівлі

Окупанти обстрілюють Донеччину: є загиблі, пошкоджено будинки і господарські будівлі

Російські військові продовжують вбивати мирних мешканців Донецької області, а також нищити інфраструктуру регіону.

Армія держави-терористки обстрілює область з артилерії та мінометів. Крім того, загарбники завдають ракетних ударів.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Росіяни обстріляли ракетами Костянтинівку. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного. Крім того, пошкоджено господарське приміщення тепломереж. Внаслідок обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвезення води жителям міста. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання.

У Миколаївській громаді росіяни здійснили артобстріл Райгородка. За словами голови ОВА, наразі є інформація про двох загиблих та одного пораненого.

Впродовж ночі проти 24 червня тривали артилерійські та мінометні обстріли Мар’їнської громади. У Максимільянівці снарядами пошкоджено дитсадок, чотири житлові будинки, ще у трьох домівках від обстрілів зайнялися пожежі.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Кириленко наголосив, що Збройні сили України відбивають всі ворожі атаки на цьому напрямку.

Як повідомлялося, протягом минулої доби загарбники завдали 18 ударів по Донеччині. Поліцейські задокументували злочини росіян. Під ворожим вогнем перебували 14 населених пунктів: м. Красногорівка, м. Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут, смт Південне, с. Орлівка, м. Залізне, м. Слов’янськ, с. Уманське, смт Райгородок, м. Костянтинівка, с. Максимільянівка.

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