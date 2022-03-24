Окупанти обстрілюють громади Бучанського району: названо найбільш небезпечні напрямки Київської області

Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.

У Київській області станом на 24 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Про це 24 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, ситуація у області станом на ранок 24 березня така:

Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Бучанський район

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади - під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.

У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.

Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався.

Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель - бої.

Коцюбинська громада – мінометний обстріл.

Ворог веде авіарозвідку.

Броварський район

У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах - ворожа техніка.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.

Фастівський район

с. Ясногородка під обстрілами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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