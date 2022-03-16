Окупанти обстрілюють гумкоридори автобусів, населені пункти і точки збору людей - Верещук

Український рятувальник Олексій Данченко захопили окупанти і досі не відпускають.

Росія вкотре порушує домовленості про припинення вогню під час роботи гуманітарних коридорів, якими мають евакуювати мирних мешканців.

Про це віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 16 березня.

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"Як я вас уже інформувала попередньо, під час роботи гуманітарних коридорів за декілька останніх днів з боку Росії почалися грубі порушення домовленостей про припинення вогню. Окупанти почали обстрілювати гуманітарні коридори автобусів, обстрілювати населені пункти і точки збору людей, з яких планувалась евакуація мирного населення, а також брати в заручники осіб, які їх супроводжують. Так, продовжує перебувати у полоні наш рятувальник Олексій Данченко, а далі вже про захоплення Маріуполя каже", - сказала вона.

Нагадаємо, окупанти захопили лікарню в Маріуполі та взяли 400 осіб в полон.

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