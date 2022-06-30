Окупанти обстрілюють Харківщину, але спроби штурму припиняють ЗСУ — Генштаб

Ворог завдавав авіаційних та артилерійських ударів по території Харківської області, обласний центр обстрілювали ракетами.

На Харківському напрямку російські окупанти тримають оборону раніше зайнятих позицій та завдають ударів авіацією, артилерією та ракетами.

Про це повідомили у четвер, 30 червня, у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, авіаційних ударів російськими окупантами було завдано неподалік Прудянки і Одноробівки, ракетного удару - по місту Харків.

“Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили”, - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка.

Також армійські підрозділи країни-агресора проводили повітряну розвідку БпЛА типу “Орлан-10” поблизу Прудянки і Руської Лозової.

Нагадаємо, у ніч проти 30 червня 2022 року харків'яни бачили вильоти ракет за попередньою інформацією з російського Бєлгорода і чули шість вибухів.

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