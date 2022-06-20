Окупанти обстрілюють Харківщину та заміновують великі території: є потерпілі мирні мешканці

На лінії зіткнення у Харківській області армія Російської Федерації переважно сконцентрований на обороні, ЗСУ тримають свої позиції.

Протягом минулої доби у Харкові ворог бив по околицях міста та по Холодногірському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстрілють війська країни-агресорки і область. У місті Люботин ворог завдав ракетного удару по закладу освіти. Постраждалив внаслідок атаки РФ немає. В Богодухівському районі загарбники обстріляли село Баранівку. Пошкоджено приватний будинок.

Через атаки росіян є потерпілі мирні мешканці. У Балаклії двоє людей поранені. У селі Іванівка Ізюмського району поранення отримали трлє людей, закрема й діти 13 та 14 років. Обстрілів зазнав Чугуїв, де є один постраждалий. У Первомайському, що Лозівського району, поранена дитина 13 років. У Шевченковому Куп'янського районує також один постраждалий.

За словами Синєгубова, в Ізюмському районі досі триває ліквідація пожежі на нафтопереробному підприємстві. Воно зазнало удару російських окупантів 18 червня.

Очільник регіону наголощує, що воро дистанційно мінує великі території далеко від лінії фронту. Він просить не перебувати без нагальної потреби в полях, на узбіччях доріг та в лісах. До слова, у селі Циркуни місцевий чоловік 74 років підірвався на російській міні. Його шпиталізувалм до медзакладу з пораненнями.

Як повідомлялося, наразі очікувати наступу армії Російської Федерації на Харків не варто. Попри те, що днями з'явилася інформація про можливу активізацію військ країни-агресорки на Харківському напрямку, військовий експерт Олег Жданов каже, що цього не станеться.

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