Окупанти обстрілюють Херсон, все горить: у Мережі показали "рускій мір” у всій красі" (фото)

У Херсоні та на околицях 9 січня вибухи майже не стихали. Рятувальники ліквідовували наслідки прильотів, зокрема загасили 4 пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що в одному з мікрорайонів Херсона після удару РФ загорівся житловий будинок та гараж. Площа пожежі сягала 150 кв.м. На подвір’ї біля будинку виявлено тіло загиблого чоловіка.

В смт Анонівка ворожий снаряд прилетів в триповерховий приватний будинок. На щастя, в приміщенні нікого не було. Пожежу площею 250 кв.м не могли приборкати майже дві години.

В той же час пожежа виникла у виробничому цеху одного з підприємств Херсона. Горіло на площі 200 кв.м. Загорання ліквідовано.

Нагадаємо, Херсонську область 9 січня російські окупанти обстріляли 46 разів. Є жертви.

Крім того, вдень 9 січня російські окупанти знову завдали артудару по житловому кварталу Херсона. Повідомлялося про жертв.

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