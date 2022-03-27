Окупанти обстрілюють Київщину: яка ситуація в районах і де найнебезпечніші напрямки

Окупанти обстрілюють Київщину: яка ситуація в районах і де найнебезпечніші напрямки

Славутич повністю ізольований через окупацію росіян.

У Київській області за минулу добу, 26 березня, окупанти здійснили понад 30 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури. Критичних руйнувань за увесь час війни завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській громадах.

Про це розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк 27 березня.

За увесь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом понад 500 об’єктів. Критичних руйнувань завдано у громадах: Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській.

Найнебезпечніші напрямки:

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель,

Немішаєве,

Дмитрівська громада,

Макарівська громада,

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

У Білоцерківському, Бориспільському та Обухівському районах ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Ситуація в Бучаському районі:

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.

Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське).

Село Гореничі - мінометний обстріл.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Ситуація в Броварському районі

У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.

Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Ситуація у Вишгородському районі

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований.

Ситуація у Фастівському районі

Обстріли у м. Боярка - четверо поранених, серед них - дитина.

Новосілки та Тарасівка - обстріли житлових районів.

Нагадаємо, в Ірпені окупанти вбили завідувачку дитсадка з чоловіком.

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