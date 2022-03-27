Окупанти обстрілюють Київщину: яка ситуація в районах і де найнебезпечніші напрямки

Славутич повністю ізольований через окупацію росіян.
У Київській області за минулу добу, 26 березня, окупанти здійснили понад 30 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури. Критичних руйнувань за увесь час війни завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській громадах.
Про це розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк 27 березня.
За увесь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом понад 500 об’єктів. Критичних руйнувань завдано у громадах: Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській.
Найнебезпечніші напрямки:
- Житомирська траса,
- Буча – Ірпінь – Гостомель,
- Немішаєве,
- Дмитрівська громада,
- Макарівська громада,
- північ Вишгородського району
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.
У Білоцерківському, Бориспільському та Обухівському районах ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.
Ситуація в Бучаському районі:
- Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.
- Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське).
- Село Гореничі - мінометний обстріл.
- Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
- Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Ситуація в Броварському районі
- У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.
- Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
Ситуація у Вишгородському районі
- В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
- Славутич повністю ізольований.
Ситуація у Фастівському районі
- Обстріли у м. Боярка - четверо поранених, серед них - дитина.
- Новосілки та Тарасівка - обстріли житлових районів.
Нагадаємо, в Ірпені окупанти вбили завідувачку дитсадка з чоловіком.
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