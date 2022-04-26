Окупанти обстрілюють Луганщину: в районі Рубіжного тривають бойові дії

Російські окупати не припиняють обстрілювати Луганську область: протягом минулої доби загарбники 17 разів завдали ударів по мирному населенню регіону.

Найбільше від армії Російської Федерації постраждали Попасна, Лисичанськ та Гірська громада. Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, є пошкодження двох будинків в Лисичанську, двох – в Попасній, щонайменше одного – в Гірському.

Крім того, росіяни продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного та намагаються оволодіти Попасною. Наразі тривають бої.

На Луганштні за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку. Підрозділи ПВО збили два літаки та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, оперативна ситуація на Донеччині станом на 26 квітня показує, що окупанти намагаються взяти Попасну та Мар'їнку. Так, на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти атакують позиції ЗСУ і переміщують свої пункти управління до інії бойового зіткнення.

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