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Окупанти обстрілюють Луганщину: з-під завалів вдалося врятувати п'ять осіб

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Окупанти обстрілюють Луганщину: з-під завалів вдалося врятувати п'ять осіб

facebook.com/odalug

Російські окупанти не припиняють гатити по містах у Луганській області: руйнувань зазнають людські помешкання та цивільна інфраструктура. 

Значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську. Саме у цих містах з-під завалі зруйнованих будинків вдалося врятувати п’ять мирних мешканців. 

Про це повідомив голова Луганської обласної військовї адміністрації Сергій Гайдай.

Через атаки країни-агресорки Росії у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, наголосив очільник області. 

"Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів. Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах", - наголосив Гайдай.

Крім того, протягом минуло доби у житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. 

Як повідомлялося, росіяни безуспішно намагалися закріпитися біля Рубіжного: відбито дев'ять атак ворога.  Крім того, армія держави-терористки Росії намагалася провести штурмові дії в напрямку Новотошківського. Втім, і це виявилося безуспішним. Наразі триває штурм Попасної.

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