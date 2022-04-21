Окупанти обстрілюють Луганщину: з-під завалів вдалося врятувати п'ять осіб

Російські окупанти не припиняють гатити по містах у Луганській області: руйнувань зазнають людські помешкання та цивільна інфраструктура.

Значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську. Саме у цих містах з-під завалі зруйнованих будинків вдалося врятувати п’ять мирних мешканців.

Про це повідомив голова Луганської обласної військовї адміністрації Сергій Гайдай.

Через атаки країни-агресорки Росії у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, наголосив очільник області.

"Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів. Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах", - наголосив Гайдай.

Крім того, протягом минуло доби у житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані.

Як повідомлялося, росіяни безуспішно намагалися закріпитися біля Рубіжного: відбито дев'ять атак ворога. Крім того, армія держави-терористки Росії намагалася провести штурмові дії в напрямку Новотошківського. Втім, і це виявилося безуспішним. Наразі триває штурм Попасної.

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