Окупанти обстрілюють Миколаїв і населені пункти біля Херсонщини: поранено 15 людей

Окупанти держави-терористки Росії продовжують обстрілювати Миколаївську область.

Протягом минулої доби, 23 травня, армія РФ обстріляла Миколаїв, а також населені пункти на кордоні з Херсонською областю.

Про це повідомила очільниця Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганна Замазєєва.

За її словами, за минулу добу в регіоні поранення отримали 15 людей. Дітей серед постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Усі постраждалих шпиталзували до медичних закладів. Станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебуває 162 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині, є загиблі та поранені, руйнувань зазнали 40 цивільних об'єктів. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок.

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