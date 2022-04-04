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Окупанти обстрілюють Миколаїв: мер показав на відео руйнування у лікарні

Окупанти обстрілюють Миколаїв: мер показав на відео руйнування у лікарні

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Окупанти обстрілюють Миколаїв: мер показав на відео руйнування у лікарні

Постраждалих внаслідок атаки ворога немає.

У неділю, 3 квітня, армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв: постраждала одна з місцевих лікарень

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер міста показав на своїй сторінці у соціальній мережі, який вигляд тепер має гінекологічне відділення однієї з міських лікарень. На відео вибиті шибки у вікнах, пошкоджені меблі та обладнання

На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте і це відео”, - наголосив він. 

Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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