Окупанти обстрілюють Миколаїв: мер показав на відео руйнування у лікарні

Постраждалих внаслідок атаки ворога немає.

У неділю, 3 квітня, армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв: постраждала одна з місцевих лікарень.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер міста показав на своїй сторінці у соціальній мережі, який вигляд тепер має гінекологічне відділення однієї з міських лікарень. На відео вибиті шибки у вікнах, пошкоджені меблі та обладнання.

“На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте і це відео”, - наголосив він.

Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з лікарень #Миколаїв. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте і це відео.#Ukraine #RussiaInvadedUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XH4qmqjfir — Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 4, 2022

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