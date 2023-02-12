Окупанти обстрілюють Миколаївщину, аби виключити її порти з "зернової угоди" — Гуменюк

Російські війська, розташовані на Кінбурнській косі, обстрілюють Очаківський напрямок, аби перешкодити залученю Миколаївщини до зернової угоди. Ротація тут пов’язана з важким морально-психологічним станом ворога.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Якщо розглядати географію Кінбурнської коси півострова, який з’єднаний суходолом з тимчасово окупованою Херсонщиною, ми розуміємо, що основне скупчення військ безпосередньо у корені цього півострова, там, де вони почуваюся більш-менш захищено, віддалено від Сил оборони України. Те, що вони висувають свої певні об’єкти для вогневого ураження, розгортають вогневі позиції на іншому краї Кінбурнської коси ближче до Очакова, це якраз випадки, коли вони точково діють і негайно звідти вшиваються. Тому що розуміють, що у відповідь отримають ураження", - розповіла Гуменюк.

За її словами, ворог системно б'є по акваторії, продовжуючи тероризм щодо міжнародних морських транспортних шляхів для того, щоб виключити Миколаївщину із зернової угоди. Крім того, загарбники знищують критичну інфраструктуру, аби позбавити місцеве населення зручностей цивілізації.

"Те, що ворог намагається проводити ротацію особового складу – це більше пов’язано з його морально-психологічним станом. Тому що довготривале знаходження там без певних бойових успіхів деморалізує людей", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія навмисно гальмує роботу "зернового коридору". Внаслідок цього судна змушені чекати своєї черги по 3-5 тижнів, а кілька мільйонів тонн української агропродукції взагалі щомісяця недоекспортовується.

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