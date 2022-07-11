Окупанти обстрілюють Миколаївщину: горять поля з врожаєм

Російські окупанти продовжують атакувати Миколаївську область. За минулу добу втрат серед місцевого населення немає.

Через ворожі обстріли горять поля з врожаєм.

Про те, як минула ніч у регіоні повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Миколаїв

Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Баштанський район

Вчора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає.

Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло займання поля з пшеницею в смт Березнегувате.

Миколаївський район

Вчора, 10 липня, орієнтовно об 11:35 за межами с. Новомиколаївка Первомайської громади внаслідок обстрілу загорілися поля з врожаєм і лісосмуги. Потерпілих немає.

Також у першій половині дня зафіксовані обстріли смт Шевченкове Шевченківської громади. У результаті чого згорів заклад ресторанного господарства. Потерпілих немає.

Внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, 9 липня окупанти випустили шість ракет по обласному центрі. Йдеться про ракети С-300.

На Миколаївщині ЗСУ мають тактичну перевагу - голова ОВА Віталій Кім в ТСН

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