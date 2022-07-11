Окупанти обстрілюють Миколаївщину: горять поля з врожаєм

Російські окупанти продовжують атакувати Миколаївську область. За минулу добу втрат серед місцевого населення немає.
Через ворожі обстріли горять поля з врожаєм.
Про те, як минула ніч у регіоні повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Миколаїв
Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
Баштанський район
Вчора, 10 липня, орієнтовно о 10:40 та 21:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає.
Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло займання поля з пшеницею в смт Березнегувате.
Миколаївський район
Вчора, 10 липня, орієнтовно об 11:35 за межами с. Новомиколаївка Первомайської громади внаслідок обстрілу загорілися поля з врожаєм і лісосмуги. Потерпілих немає.
Також у першій половині дня зафіксовані обстріли смт Шевченкове Шевченківської громади. У результаті чого згорів заклад ресторанного господарства. Потерпілих немає.
Внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо, 9 липня окупанти випустили шість ракет по обласному центрі. Йдеться про ракети С-300.