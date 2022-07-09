Окупанти обстрілюють Миколаївщину: горять поля, зайнявся ліс на Кінбурнській косі

Протягом доби росіяни обстрілювали Баштанський і Миколаївський райони. Зранку 9 липня обласний центр зазнав ворожих обстрілів.

Інформація щодо обстрілів армії РФ повідомили 9 липня у зведенні Миколаївської ОВА.

Баштанський район.

Вчора, 8 липня, внаслідок влучення боєприпасів горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території села Добре, що у Баштанській громаді.

У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Вночі від атак росіян потерпіли станція Березнегувате, села Мурахівка та Калинівка Березнегуватської громади. За попередньою інформацією, обйшлося без жертв.

Миколаївський район.

Вчора, 8 липня загарбники обстріляли село Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок російських атак пошкоджено житлові будинки та кам'яні огорожі. Також відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою. Потерпілих немає.

У п'ятницю після ворожих обстрілів виникла пожежа лісу на Кінбурнській косі та дві пожежі хвойного настилу на території лісництві поблизу села Василівка Очаківської громади.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, наголошують в ОВА.

Як повідомлялося, російська армія здійснює обстріли по всій лінії фронту у Луганській області - від Попасної до Кремінної. Окупацйні війська намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини. Загарбники не залишають спроби увірватися вглиб Донецької області уздовж адмінмежі.

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