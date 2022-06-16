Окупанти обстрілюють Миколаївщину: поранено 11 людей

Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Миколаївщину.
Під обстрілами загарбників опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів: Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська та Галицинівська громади. Потрапили під обстріл і житлові квартали міста Миколаєва.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Внаслідок атак армії країни-терористки поранення отримали 11 людей. Дітей серед постраждалих немає. За словами очільниці облради, постраждалих шпиталізували до медичних закладів.
Нараз в миколаївських лікарнях перебуває 287 громадян, як постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.
Як повідомлялося, окупанти навмисно знищують в Сєвєродонецьку Луганської області багатоповерхівки, утім українські захисники тримають міцну оборону та борються за кожен будинок. Контроль над вулицями постійно змінюється, каже голова ОВА Сергій Гайдай.
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