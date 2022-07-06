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Окупанти обстрілюють Миколаївщину: є загиблі та постраждаолі мирні мешканці

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Окупанти обстрілюють Миколаївщину: є загиблі та постраждаолі мирні мешканці

Фото: Associated Press

Армія країни-агресорки Росії не припиняє обстрілювати Миколаївську область. 

Під ворожі удари потрапили обласний центр та населенні пункти Баштанка, Лимани, Засілля і Солончаки. Внаслідок обстрілів загарбників загинули та постраждали мирні люди.

Про це повідомили у Національній поліції.

Окупанти країни-агресорки пошкодили два багатоквартирні будинки, три приватні житлові будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад та посіви.

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів, вчинених військами рф. За кожним фактом порушення законів та звичаїв війни розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України, розслідування яких триває", - йдеться у повідомленні.

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© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім зазначає, що лінія фронту приблизно за 30 кілометрів від Миколаєва. Це майже вже не дозволяє працювати артилерії армії Росії. За словами Кіма, зараз немає скупчення військ і підготовки нападу ворога на Миколаївському напрямку.

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